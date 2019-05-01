На Камчатке полиция задержала участников акции жёлтых жилетов

В Петропавловске-Камчатском за час до начала первомайской демонстрации сотрудники полиции задержали участников акции жёлтых жилетов. Об этом "Сибирь.Реалии" сообщил активист Алексей Петров.

Точное число задержанных активист назвать не смог, но уточнил, что знает как минимум о пятерых. Никому из них не предъявлены обвинения, а сотрудники полиции утверждают, что ведут их на опрос.

По его словам, центр города перекрыт полицией. Сегодня уже акция жёлтых жилетов не состоится, добавил он.

Спустя три часа стало известно, что задержанных отпустили Последним выпустили Алексея Николаева, который вышел на главную площадь Петропавловска-Камчатского с плакатом про "дармоеда Илюхина", предлагая отправить главу региона в отставку.

Активист сообщил редакции "Сибирь.Реалий", что в МВД ему отказались предоставить протокол о задержании, а когда он потребовал ознакомить его с материалами дела, полицейские заявили, что подозревают его в публикации экстремистских материалов в Инстаграме. При этом у Алексея Николаева нет аккаунта в Инстаграме. На его просьбу представить доказательства, в полиции ему показали скриншоты фейсбук-страницы какого-то неизвестного ему Владимира и выдали повестку на 14 мая.

Комментарий управления МВД по Камчатском краю редакции получить не удалось.

Ранее стало известно, что вместе с первомайским шествием в Петропавловске-Камчатском должна была состояться демонстрация жёлтых жилетов. Участники акции собирались "выразить недоверие партии власти и местным чиновникам".

За несколько дней до акции организатор сообщил, что на Камчатке перестали продавать жёлтые жилеты.

В ноябре 2018 года во Франции после объявления о повышении налогов на топливо начались митинги. Люди по всей стране в знак протеста надели светоотражающие желтые жилеты, отсюда и пошло название акции.