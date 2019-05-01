Предвыборные опросы прогнозируют победу бывшего вице-президента США Джо Байдена на праймериз кандидата на пост президента от Демократической партии. Согласно результатам исследований трёх социологических центров, политик как минимум на 10 процентов опережает своих ближайших соперников.
Успех Байдена в гонке позволяет ему сосредоточить свою критику на главной мишени, президенте США, а не на конкурентах на праймериз. Белый дом уже отреагировал на негативные замечания Байдена в адрес Дональда Трампа, хотя оставил без внимания аналогичную критику со стороны других претендентов из лагеря демократов. “Он ставит нам в вину экономические трудности, которые продолжают испытывать рядовые американцы, как будто он сам в течение восьми лет не был вторым человеком в государстве, – заявила помощник Трампа Келлиан Конуэй. – Мы унаследовали все эти проблемы от предыдущей администрации".
Как отмечают комментаторы, популярность Джо Байдена среди профсоюзов потенциально отнимает у Трампа голоса рабочих, которые ему необходима для того, чтобы повторить свой успех в Мичигане, Пенсильвании, Огайо и Висконсине и сохранить за собой президентство. В то же время левое крыло Демократической партии недовольно прежней поддержкой фаворитом войны в Ираке, торговых соглашений с Китаем, Мексикой и Канадой, дерегулирования финансовой индустрии.
- Выборы кандидата на пост президента от Демократической партии пройдут летом 2020 года на съезде партии. Сейчас в гонке за выдвижение участвуют 21 политик. Второе место в опросах среди вероятных соперников Байдена занимает сенатор Берни Сандерс, который в 2014 году проиграл борьбу за номинацию Хиллари Клинтон.
- Байден уже баллотировался ранее на пост президента, но выбывал из гонки еще на ранних стадиях своих кампаний. В 2008 году кандидат от Демократической партии Барак Обама выбрал Байдена своим кандидатом в вице-президенты. Он оставался в этой должности два президентских срока Барака Обамы.
- В июле издание Axios сообщало, что окружение Дональда Трампа считает Байдена самым опасным соперником действующего президента на выборах 2020 года.
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