В городах России проходит первомайская "Монстрация"

В России в эту среду проходит первомайское шествие "Монстрация 2019". По словам идеолога акции и организатора мероприятия в Новосибирске Артёма Лоскутова, к Монстрации в этом году присоединятся тридцать городов.

Лоскутов пишет в социальных сетях, что власти Новосибирска без проблем согласовали маршрут шествия в центре, в то время как чиновники в других городах пытались либо запретить его, либо предоставляли площадки на окраинах.

Участники шествия в Новосибирске, возглавлявшие колонну, несли красный баннер с надписью "Нам хана", а позднее поменяли его на фиолетовый с надписью "Городу нужны мы, а не эта тряпка".

Глава департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова рассказала, что в Монстрации в этом году участвует около 1200 человек.

В Томске Монстрация прошла сегодня во второй раз. В шествии участвовали около ста человек. Они выкрикивали "Здесь мог быть ваш лозунг" и "Каждому монстранту по мандату", сообщает ТВ-2. Главный лозунг: "Я люблю ТОМск ЯМ!".

В Омске Монстрация прошла в одиннадцатый раз. Акция была согласована и собрала порядка 70 человек.

Первым городом, в котором сегодня состоялась Монстрация, стал ​Владивосток. Из-за плохой погоды на неё собралось примерно 10 человек. Как сообщил корреспондент "Сибирь.Реалий", участники Монстрации шли в колонне с коммунистами, вышедшими на первомайскую демонстрацию. В Хабаровске людей было в разы больше, по оценкам организаторов, около 200 человек.



В Красноярске на Монстрацию пришло около 50 человек. На входе у участников полиция проверяла надписи на плакатах. Если баннер их не устраивал – просили его убрать, сообщает корреспондент "Сибирь.Реалий".

В Барнауле пришедшие на мероприятие объявили свой город "Центром Мира" и с такой растяжкой прошли под контролем сотрудников МВД по одной из центральных улиц.