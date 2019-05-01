В Петербурге перед шествием 1 мая задерживают активистов

В Санкт-Петербурге, где сегодня должно пройти согласованное с властями шествие "Свободному Петербургу – свободные выборы!", полиция задержала участников нескольких общественных движений. Об этом сообщают телеграм-каналы "Помощь задержанным СПБ", "Надоел для СМИ" и движение "Весна".

Активиста "Открытой России" Романа Самойлова полицейские забрали из его квартиры и увезли для составления протокола. Они также приходили утром к члену петербургского отделения движения Евгении Литвиновой. Она не задержана. Оба активиста собирались участвовать в сегодняшнем шествии.

Также задержаны трое активистов движения "Весна" и шесть участниц феминистского проекта "Рёбра Евы".

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