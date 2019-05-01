Лишен полномочий депутат думы Югорска Ханты-Мансийского автономного округа Антон Пантин, рассказавший о детском питании, хранившемся в местном морге. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил начальник управления внутренней политики и общественных связей мэрии Алексей Шибанов.

По его словам, 30 апреля на очередном заседании гордумы депутаты приняли решение о досрочном прекращении полномочий Антона Пантина в связи с утратой доверия. Решение принято единогласно тайным голосованием. Претензии к Пантину якобы связаны с его декларацией об имуществе и доходах за 2017 год.

​Пантин считает, что его лишили депутатского мандата из-за активной оппозиционной деятельности. Накануне заседания он сообщил на своей странице соцсети "ВКонтакте" о готовящемся отстранении.

"Местные депутаты практически все обижены на мою деятельность, так как многие были объектом разоблачительных статей и расследований. Мотив – личная обида. Цель – устранение единственного жесткого критика власти", – написал он.