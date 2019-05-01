Лишен полномочий депутат думы Югорска Ханты-Мансийского автономного округа Антон Пантин, рассказавший о детском питании, хранившемся в местном морге. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил начальник управления внутренней политики и общественных связей мэрии Алексей Шибанов.
По его словам, 30 апреля на очередном заседании гордумы депутаты приняли решение о досрочном прекращении полномочий Антона Пантина в связи с утратой доверия. Решение принято единогласно тайным голосованием. Претензии к Пантину якобы связаны с его декларацией об имуществе и доходах за 2017 год.
Пантин считает, что его лишили депутатского мандата из-за активной оппозиционной деятельности. Накануне заседания он сообщил на своей странице соцсети "ВКонтакте" о готовящемся отстранении.
"Местные депутаты практически все обижены на мою деятельность, так как многие были объектом разоблачительных статей и расследований. Мотив – личная обида. Цель – устранение единственного жесткого критика власти", – написал он.
- 25 марта Пантин сообщил в фейсбуке о том, что в здании морга при городской больнице найден склад просроченного детского питания. Его срок годности вышел в сентябре-октябре 2018 года. Пантин считает, что детские каши и смеси закупались за бюджетные деньги уже с подходящим к истечению сроком годности, что может говорить о коррупционной схеме закупок. По его заявлению сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями провели обыск.
- В начале апреля в региональном департаменте здравоохранения сообщили, что была проведена контрольная проверка закупок и условий хранения детского питания в Югорске. По ее итогам шесть сотрудников больницы привлечены к дисциплинарной ответственности.