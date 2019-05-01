Депутат от "Единой России" похитил женщину, решив жениться

В Малгобекском районе Ингушетии депутат народного собрания от партии "Единая Россия" похитил местную жительницу, решив на ней жениться, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свой источник.

Поступок парламентария, имя которого не называется, осудили старейшины. По словам источника, они "урегулировали ситуацию": депутат выплатит 200 тысяч рублей штрафа в пользу малоимущих, а пособники похищения невесты – по 100 тысяч. Тем не менее, свадьба всё равно состоится в ближайшее воскресенье.

Собеседник "Интерфакса" сообщил, что похищенная ранее занимала должность главного врача Малгобекской центральной районной больницы.

В апреле 2017 года ингушский парламент внес в Госдуму законопроект, в котором предлагалось наказывать похитителей невест лишением свободы сроком до трёх лет. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров не поддержал эту инициативу.