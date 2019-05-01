Генпрокурор США выступает в Сенате с показаниями о "российском деле"

В юридическом комитете Сената США начались слушания с участием генерального прокурора Уильяма Барра. Выступление будет генпрокурора будет посвящено фрагментам, удаленным из обнародованной версии доклада, по итогам расследования о вероятном вмешательстве России в выборы в США. Расследованием занимался спецпрокурор Роберт Мюллер.

Прямую трансляцию слушаний с переводом на русский язык ведет телеканал "Настоящее время".

По словам Уильяма Барра, только десять процентов доклада о российском вмешательстве остается засекреченой для общественности. В своем отчете о докладе Роберта Мюллера Барр якобы только пересказал его выводы, но не менял их смысла, заявил генпрокурор США.

Кроме этого Уильям Барр считает, что Мюллер не нашел доказательств вины Трампа в препятсвовании правосудию и что в действиях президента США не было состава преступления. Он также сказал, что Дональд Трамп мог засекретить больше данных из доклада Мюллера, но не стал этого делать.

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