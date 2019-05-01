Пресс-служба Зеленского: жена нового президента купила квартиру законно

Пресс-служба избранного президента Украины заявила, что супруга Владимира Зеленского, Елена, приобрела недвижимость в Крыму в 2013 году, до российской аннексии, в соответствии с украинским законодательством. Об этом сообщает украинская служба Радио Свобода.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Елена Зеленская продает за 790 тысяч долларов элитную квартиру в аннексированном Крыму. Журналисты со ссылкой на декларацию Зеленского за 2017 год указали, что супруга будущего президента заплатила за трехкомнатную квартиру в Левадии значительно меньше рыночной стоимости. А сейчас пентхаус выставлен на продажу по цене, которая в четыре раза превышает средства, затраченные при покупке.

В пресс-службе указали, что с 2014 года семья Зеленских ни разу не пользовалась недвижимостью на полуострове, а квартира была официально задекларирована Зеленским. "Семья Зеленских намерена пользоваться этой недвижимостью только после возвращения Крыма Украине", – цитирует сообщение украинская служба Радио Свобода.