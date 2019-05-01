Самый титулованный вратарь мира Икер Касильяс перенёс инфаркт

Вратарь португальского футбольного клуба "Порту" 37-летний Икер Касильяс перенёс острый инфаркт миокарда.

Он был госпитализирован прямо с тренировки, которую прервали из-за того, что голкипер потерял сознание. Пресс-служба клуба сообщила, что сейчас жизни Касильяса ничего не угрожает. Местные СМИ уточняют, что вратарь был прооперирован и проблема с сердцем решена, однако до конца сезона на поле он не выйдет.

Воспитанник мадридского "Реала" Икер Касильяс – один из самых титулованных игроков за всю историю футбола.

В составе "Реала" он пять раз выигрывал чемпионат Испании, дважды – кубок, и четырежды – суперкубок страны. На международном клубном уровне трижды побеждал в Лиге Чемпионов, дважды выигрывал Суперкубок УЕФА, и по одному разу – Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира. В составе сборной Испании Касильяс дважды становился чемпионом Европы, а в 2010-м году выиграл мировое первенство.

Кроме того, пять лет подряд – с 2008-го по 2012-й год – он признавался лучшим вратарём планеты.

В португальский "Порту" Касильяс перешёл в 2015 году и выиграл с ним чемпионат и Суперкубок страны.