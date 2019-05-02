Президент Грузии против размещения в стране военных баз США

Президент Грузии, Саломе Зурабишвили считает нецелесообразным размещение в стране американских военных баз, на чём настаивают многие грузинские политики. Об этом грузинский лидер заявила в интервью радиостанции "Голос Америки".

Грузии не нужно предпринимать шаги, которые могут быть расценены как провокации, и вероятно, вызовут "реакцию как со стороны России, так и со стороны... террористических движений, которые очень активны в этом регионе", отметила Зурабишвили. Она также напомнила о том, что США никогда не обращались к грузинскому руководству с предложением о размещении военных баз в Грузии.



Оппозиция выразила протест и недоумение заявлением президента. Один из основателей парламентской партии "Европейская Грузия", бывший секретарь Совета Национальной Безопасности Гига Бокерия сказал журналистам, что Саломе Зурабишвили, кандидатуру которой в ходе прошлогодних выборов поддержала правящая партия "Грузинская мечта", "играет на руку Владимиру Путину, выступая против размещения военных баз дружественного государства, способного защитить страну от очередной российской агрессии".