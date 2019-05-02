Король Таиланда женился на своём телохранителе

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама X) женился на заместителе главы своей охраны, генерале Сутхиде Тиджай. Она стала королевой Таиланда с тронным именем королева Сутхида.

О свадьбе короля было объявлено в королевской газете Таиланда, сообщает агентство Reuters. Фрагмент свадебной церемонии был показан поздно ночью в фрагменте королевских новостей, которые транслируются на всех телеканалах.

Бывшая стюардесса Тайских авиалиний Сутхида Тиджай была назначена в охрану принца Махи в 2014 году. Через два года она получила звание генерала, через год стала заместителем личной охраны короля.

Королевская свадьба произошла незадолго до коронации Махи Вачиралонгкорна. Она намечена на 4–6 мая.