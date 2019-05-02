Показания о "российском деле". Генпрокурор США выступил в Сенате

Генеральный прокурор США Уильям Барр выступил в среду на слушаниях в Сенате, где обсуждался отчет специального прокурора Роберта Мюллера о результатах расследования вмешательства России в президентские выборы в Соединенных Штатах в 2016 году. Первое после обнародования отчета Мюллера появление генерального прокурора Барра на слушаниях в Конгрессе ожидалось с особым интересом, потому что у оппонентов президента Трампа были серьезные претензии к генеральному прокурору, который, по их мнению, представил отчет Мюллера в необъективном и наиболее выгодном для президента Трампа свете.

Громкие упреки демократов в адрес генерального прокурора раздались 24 марта сразу после обнародования письма Конгрессу за подписью генерального прокурора Уильяма Барра. В этом письме он резюмировал отчет Мюллера, переданный спецпрокурором, согласно установленной процедуре, генеральной прокуратуре двумя днями раньше. Генеральный прокурор сообщал, что специальный прокурор Мюллер не нашел признаков сговора или сотрудничества людей из избирательного штаба Дональда Трампа с российскими представителями с целью повлиять на исход выборов.

Спецпрокурор все-таки обнаружил десять примеров действий президента, в которых наличествовали признаки препятствия правосудию

Но одновременно специальный прокурор отказался сделать вывод по второму очень важному пункту расследования: препятствовал ли президент Трамп отправлению правосудия, то есть пытался ли он затруднить расследование, возглавляемое Мюллером. В докладе Мюллера были представлены лишь факты, а уже сам генеральный прокурор в рамках своих полномочий сделал вывод о том, что президент Трамп не совершал противоправных действий.

Через несколько недель была обнародована купированная версия отчета, из которой явствовало, что спецпрокурор все-таки обнаружил десять примеров действий президента, в которых наличествовали признаки препятствия правосудию. Это позволило противникам президента Трампа обвинить генпрокурора в том, что тот покрывает потенциально незаконные деяния президента Трампа. Буквально за день до слушаний в прессе появились сообщения о том, что Роберт Мюллер еще в марте написал Уильяму Барру письмо, выразив недовольство по поводу его письма Конгрессу с изложением выводов отчета.

Чем был недоволен бывший спецпрокурор, не очень понятно. Он пишет, что Барр не точно отразил "контекст, природу и суть" отчета. Именно это письмо Мюллера месячной давности, внезапно обнародованное газетой The Washington Post, предоставило повод для самых резких и сильных обвинений в адрес генпрокурора со стороны сенаторов-демократов. Сенатор-демократ Ричард Блюментол назвал "экстраординарным случаем упреки спецпрокурора в адрес генерального прокурора страны".

По словам Барра, в действительности Мюллер не оспаривал трактовку своего отчета Барром в письме Конгрессу. Барр рассказал, что он позвонил Мюллеру после того, как он получил письмо:

Он ответил, что его беспокоит неточное объяснение его решения по поводу препятствия правосудию

– Я спросил Боба, в чем тут проблема? Ты пытаешься сказать, что мое письмо от 24 марта содержало неточные сведения? Он ответил: нет, но сообщения прессы были неточными. На мой вопрос, что конкретно его беспокоит, он ответил, что его беспокоит неточное объяснение его решения по поводу препятствия правосудию. И он хотел бы, чтобы мы посвятили больше внимания этому вопросу.

Объяснение генпрокурором причин, которые заставили его прийти к выводу, что Дональд Трамп не пытался чинить препятствий правосудию, спровоцировало самый эмоциональный момент слушаний, когда сенатор-демократ Мэзи Хироно обвинила генерального прокурора Барра в том, что покрывает президента: "Я ожидала, что вы попытаетесь защитить президента. Именно это и произошло. Америка заслуживает лучшего, вы должны уйти в отставку". Но она тут же получила отпор от своего коллеги по Сенату сенатора-республиканца Линдси Грэма: "Вы оклеветали этого человека с ног до головы".

Республиканцы пытались сместить внимание с действий президента на действия прокуратуры и ФБР

В отличие от демократов, которые методично, один за другим, подвергали сомнению мотивы действий генпрокурора и требовали вызвать на слушания спецпрокурора Мюллера, чтобы получить информацию из его уст, республиканцы почти не упоминали отчет Мюллера. Как сказал сенатор Грэм, "я прочел большую часть отчета, на мой взгляд, дело закрыто". Республиканцы пытались сместить внимание с действий президента на действия прокуратуры и ФБР, начавших, по мнению многих республиканцев, по прихоти своего начальства, скептично относившегося к Дональду Трампу, расследование, для которого не было законных оснований.

Генеральная прокуратура уже ведет внутреннее расследование того, что генеральный прокурор Барр оценил как "шпионаж" в отношении избирательного штаба Трампа со стороны ФБР. Речь идет о прослушивании бывшего советника штаба Трампа Картера Пейджа. А законодатели-республиканцы пообещали повнимательнее присмотреться к тому, как и почему ФБР накануне президентских выборов закрыло дело о незаконном использовании Хиллари Клинтон личного электронного почтового адреса для ведения служебной переписки в бытность ее госсекретарем.

Комментаторы влиятельных изданий также резко разошлись во мнениях, согласно своим партийным предпочтениям оценивая слушания в Сенате.

Причины, на основании которых генпрокурор Барр оправдал действия президента, выглядят до боли легковесными

"Почему Барр не смог обелить отчет Мюллера", задается вопросом в газете The New York Times Нил Катял, профессор юриспруденции в Джорджтаунском университете. И отвечает: "Потому, что у нас есть система, позволяющая вскрыть свидетельства незаконных действий действующего президента. И эта система действует. Мы теперь знаем, что причины, на основании которых генпрокурор Барр оправдал действия президента, выглядят до боли легковесными. Его показания делают необходимым проведение Конгрессом полномасштабного расследования".

Но газета Thе Wall Street Journal в редакционной статье "Настоящий генеральный прокурор" восхищается действиями генпрокурора Барра. По мнению газеты, генеральный прокурор решился вынести непопулярное у демократов решение о невиновности президента на основании отчета Мюллера потому, что сам специальный прокурор пренебрег обязанностями и уклонился от решения о том, заслуживают или не заслуживают действия президента Трампа обвинений в противодействии правосудию. "Это публичное поношение Билла Барра свидетельствует о том, сколь разочарованы и озлоблены демократы из-за того, что расследование о сговоре с Россией закончилось ничем", ­­– пишет газета.

В то время как политическая элита остается безнадежно расколотой, большинство американцев считает, что действия президента Трампа не заслуживают импичмента. Согласно последнему опросу общественного мнения, 53 процента выступают против импичмента, 39 – за.