HRW обвиняет Китай в электронной слежке за жителями Синцзяня

Власти Китая используют специальное приложение для мобильных телефонов для массовой слежки за мусульманским населением провинции Синцзянь на северо-западе страны - утверждает правозащитная организация Human Rights Watch.

При помощи приложения власти "собирают большой объем разнообразной информации" о жителях Синьцзяна, включая и информацию об их перемещениях и занятиях. Программа под названием Integrated Joint Operations Platform ("Общая платформа совместных операций") отслеживает мобильные телефоны и компьютеры жителей региона и подаёт сигналы, если что-то представляется ей подозрительным - в круге общения людей, их занятиях или даже в количестве потребляемого в домашнем хозяйстве электричества. На "подозрительных" лиц впоследствии обращают внимание спецслужбы.

В последнее время появляется всё больше сообщений о так называемых лагерях "политического перевоспитания", в которые власти, опасаясь сепаратизма в Синцзяне, отправляют представителей этнических меньшинств: уйгуров, казахов, киргизов и монголов. В лагерях, в частности, читают лекции о компартии Китая, заставляют петь патриотические песни и говорить только по-китайски. По данным правозащитников, в такие лагеря за последние годы были отправлены до миллиона человек. Всего в регионе, по оценкам, около 13 миллионов мусульман, главным образом уйгуров. Власти Китая отвергают обвинения в том, что лагеря созданы с целью преследования людей по этническому и религиозному признаку.