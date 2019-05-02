В ООН критикуют ход расследования событий в Одессе 2 мая 2014 года

Украинские правоохранительные органы не сделали всё необходимое для расследования гибели людей во время событий в Одессе 2 мая 2014 года. Об этом заявили в Мониторинговой миссии ООН по правам человека в стране. Подготовленную ею аналитическую записку цитирует агентство "Интерфакс Украина".

В ООН отмечают, что спустя пять лет никто не привлечён к ответственности, а некоторые уголовные производства "застряли" на этапе досудебного расследования или судебного разбирательства. Это даёт основания полагать, что власти Украины не заинтересованы в привлечении виновных к ответственности и обеспечении справедливости для жертв.

Расследование столкновений в центре города и пожара в Доме профсоюзов "может не соответствовать критериям независимости и непредвзятости, учитывая утверждения о возможной причастности правоохранительных органов к этому делу". Оно также представляется избирательным, заявили в комиссии ООН, отметив, что "из 29 лиц, которым предъявлено обвинение в связи с вышеупомянутыми столкновениями, 28 являются сторонниками федерализации" Украины.

В Одессе в этот четверг проходят акции, приуроченные к пятой годовщине событий 2014 года. В МВД Украины заявили журналистам, что в памятных мероприятиях на Куликовом поле уже приняли участие около двухсот человек, а порядок охраняют более двух тысяч сотрудников полиции. Об инцидентах не сообщалось.