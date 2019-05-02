В Израиле проходят церемонии, посвященные Дню памяти о Холокосте

В Израиле проходят церемонии, посвящённые Дню памяти о жертвах Холокоста. 6 миллионов евреев - жертв нацистского геноцида - вспоминают также в бывшем лагере смерти Освенцим, который находится на территории Польши.
В десять часов утра жители Израиля услышали звуки сирен, по всей стране на минуту скорби и молчания приостановилось движение. В связи с Днем памяти жертв Холокоста в Тель-Авиве и в других больших городах в среду вечером стали закрываться рестораны, бары и другие развлекательные заведения.
Местные СМИ отмечают, что поминальные церемонии прошли в школах, военных базах и других госучреждениях. Кроме этого в среду вечером государственные деятели Израиля возложили цветы перед памятником жертв восстания в Варшавском гетто у музея Яд-Вашем в Иерусалиме.
На этой церемонии присутствовал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он заявил, что Израиль "не будет приносить себя в жертву, находясь перед угрозой уничтожения". Нетаньяху также раскритиковал действия Ирана и предостерег Европу перед ростом антисемитизма.
В четверг в бывшем нацистском концлегере в польском городе Освенцим проходит так называемый "Марш живых". В ежегодном мероприятии участвуют евреи, пережившие Холокост.
День памяти о жертвах Холокоста - национальный день памяти и траура в Израиле и за его пределами, установленный Кнессетом в 1951 году. В этот день по всему миру вспоминают евреев, ставших жертвами геноцида. День памяти проходит каждый год 27 нисана по еврейскому календарю, что соответствует концу апреля или началу мая.
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