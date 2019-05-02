"Схемы": Порошенко помог снять санкции с завода в Приднестровье

Президент Украины Пётр Порошенко способствовал снятию введённых ранее Киевом санкций с "Молдавского металлургического завода" (ММЗ), который является одним из главных источников доходов бюджета самопровозглашённой Приднестровской Молдавской Республики. Такое утверждение содержится в расследовании программы "Схемы" - совместного проекта украинской службы Радио Свобода и телеканала "Перший", в котором принимал участие сайт RISE.Moldova.

Как утверждается в расследовании, Порошенко принял это решение незадолго до выборов президента Украины в этом году по просьбе премьер-министра Молдавии Павла Филипа. Его, в свою очередь, называют ставленником молдавского олигарха Влада Плахотнюка, который опосредованно имеет отношение к работе ММЗ. Плахотнюк называет свои личные отношения с Порошенко "дружескими".

ММЗ находился под украинскими санкциями с середины 2018 года, однако 19 марта 2019 - за несколько дней до выборов - был решением Совета безопасности и обороны Украины, утверждённым указом президента, исключен из санкционного списка.

В распоряжении журналистов проекта "Схемы" оказалось письмо Филипа, в котором он просит премьер-министра Украины Владимира Гройсмана "разблокировать деятельность этого важного экономического субъекта".​

Кроме того, как утверждается в расследовании, даже когда завод находился под санкциями, с Украины туда по-прежнему поставлялся металлолом - через молдавскую фирму-посредника.​

Авторы расследования считают, что действия украинских властей в этом случае противоречат их же собственной политике борьбы с сепаратизмом и непризнания поддерживаемого Россией Приднестровья.

Порошенко, Плахотнюк, а также украинские и молдавские чиновники расследование не комментировали.​