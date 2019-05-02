"Ничего нового Путин не выдумал". Протест и победа чешского отельера

Пять лет назад Томаш Крчмарж, владелец четырехзвездочной гостиницы в центре города Острава на северо-востоке Чехии, повесил на двери объявление: "С 23 апреля 2014 года мы не принимаем в качестве постояльцев граждан Российской Федерации. Причина – аннексия Крыма. Заранее просим прощения у порядочных граждан Российской Федерации".

Буквально через пару недель торговая инспекция выписала предпринимателю штраф, однако Крчмарж решил опротестовать его в суде. За пять лет дело рассматривалось в нескольких инстанциях, и 30 апреля Конституционный суд Чехии признал, что денежное наказание было безосновательным: отныне любой чешский отельер имеет право последовать примеру владельца остравской гостиницы.

​В решении Конституционного суда Чехии объясняется, что предприниматель, даже прося у постояльцев письменно подтвердить несогласие с аннексией Крыма, поступает таким образом на благо общества, так как эти действия полностью согласуются с внешней политикой Чехии и политикой международных организаций. Об этом заявил собравшимся журналистам судья Войтех Шимичек после оглашения своего решения. По его мнению, речь в данном случае не идет о дискриминации, так как в Европейском союзе во многих случаях действуют разные правила для тех, кто имеет паспорт одной из стран ЕС и тех, кто является гражданином государства, не входящего в Евросоюз. По этой причине в данном случае неприменимы законы, запрещающие дискриминацию по национальному или расовому признаку. Суд посчитал, что владелец отеля имел право принимать решения, которые позволяли его гостинице отличаться от других, даже несмотря на то, что это отличие было в политических взглядах. По мнению суда, причины, по которым владелец гостиницы отказывался предоставлять свои услуги отдельным людям, не являются проявлением ненависти или нарушением международного права.

У Торговой инспекции Чехии, выступавшей в суде в качестве истца, еще есть возможность опротестовать это решение в Верховном суде.

Четырехзвездочная гостиница Brioni Boutique Hotel находится в центре Остравы. Этот город является одним из промышленных центров Чехии, и сюда очень часто приезжают по делам россияне. В Остраве находится российское консульство, а с 2008 года здесь ежегодно проходят Дни России: это не только культурные мероприятия, но и конференция, на которой чешские предприниматели могут наладить бизнес-контакты со своими российскими коллегами. И именно в этом городе пять лет назад появилось объявление с отказом предоставлять услуги россиянам. Правда, не всем, а только тем, которые не согласились подписать заявление, осуждающее действия России в Крыму.

Владелец остравской гостиницы Томаш Крчмарж в интервью объясняет, почему он принял это решение и с какой реакцией столкнулся:

– Вот так эмоционально я отреагировал на аннексию Крыма. Я всех предупреждал заранее, я не хотел, чтобы кто-либо остался на ночь на улице. Я хотел дать шанс тем, кто был против, и заранее просил подписать заявление. Кто сделал это – мог остановиться здесь, кто нет – не мог.

– Вы столкнулись с негативной реакцией на эту просьбу?

Мне угрожали убийством. Это были чехи, не россияне

– Да, конечно. Хотя тогда она не была такой эмоциональной, как сейчас – после решения суда. Сейчас пошел шквал негативных реакций. Но вообще из всех моих гостей максимум десять процентов отнеслись к моей просьбе негативно. Некоторые письменные реакции, которые поступили в адрес нашей гостиницы на протяжении последних двух дней, мы вынуждены были передать полиции. Это было уже чересчур. Мне угрожали убийством. Это были чехи, не россияне.

– А россияне? Как реагировали они?

– Многие подписали и спокойно здесь жили. На самом деле, со стороны россиян никаких негативных реакций не было вообще. Потому что они заранее знали о нашем условии и те, кто был против, решили остановиться в другом месте. Или как-то по-другому решали эту проблему. От нас ни один россиянин не ушел со скандалом. Все подписали.

​– Те ограничения, которые вы ввели в своей гостинице, действовали всего две недели. Почему вы потом перестали требовать от россиян письменно заверить, что они не согласны с аннексией Крыма?

– Я был, наверное, первым в мире, кто такие ограничения ввел, и надо сказать, что моему примеру последовали и другие. Но всю эту волну начали глушить, с одной стороны, разнообразными государственными санкциями, а с другой – против меня начали массированную атаку проверяющие органы. Торговая инспекция выписала нам штраф, потом начались разнообразные проверки, которые портили нам жизнь. Всё это были причины, по которым мы не могли продлить действие наших требований к постояльцам.

– Кто против вас подал в суд? Торговая инспекция или постояльцы?

– Торговая инспекция мне выписала штраф, и я рассердился, но не из-за денег. Я просто решил доказать свою правоту, а единственный путь, как противостоять инспекции – опротестовать решение в суде. Первый суд мы выиграли, но чиновники подали апелляцию, потом мы проиграли и обратились к суду высшей инстанции, который нам снизил штраф с 50 тысяч крон до 5 тысяч. Но мы подали апелляцию и выиграли. А Конституционный суд – я считаю это успехом – посчитал, что правда на нашей стороне.

– Но еще есть возможность, что дело будет опротестовано в Верховном суде.

– Я считаю, что этот случай свое дело сделал. И весь мир тоже услышал об этом. Теперь все будет зависеть от нового украинского президента Зеленского, как он это решение использует в пользу своей страны. Я желаю ему успеха. И Украине.

– Вы говорили после одного из заседаний суда по вашему делу, что можно провести параллель между тем, что произошло в Чехословакии в 1968 году, и тем, что в 2014 году случилось в Украине.

– Конечно, параллель в том, что не нужно постоянно наступать на одни и те же грабли. Это сценарий, который уже много раз в истории повторялся. Президент Путин ничего нового не выдумал. У меня складывается впечатление, что многие плохо учили историю, и я им помог освежить знания. Мне кажется, у меня получилось – в обществе началась дискуссия, хотя, когда я принял свое решение, я, конечно, не рассчитывал, что поднимется такая волна. Мне в страшном сне не могло присниться, что все это растянется на пять лет. Но я рад, что так случилось.

Имперская политика России не меняется

​– Изначальным импульсом было ваше несогласие с аннексией – как вы оцениваете нынешнюю политику России?

– Мне кажется, все всё видят. Вот на днях Путин облегчил получение российских паспортов в Донбассе. Здесь всё понятно – он продолжает гнуть свою линию. С одной стороны, реакция соседних государств и санкции, введенные Европейским союзом и другими странами, конечно, имеют какой-то эффект. Но в общем все идет в плохом направлении. Имперская политика России не меняется, – считает чешский отельер Томаш Крчмарж.