Зеленский: Россия должна вернуть Украине контроль за её границей

Победивший на недавних выборах президента Украины Владимир Зеленский выступил с заявлением, в котором призвал Россию вернуть контроль за украинской границей.
Зеленский начал заявление, которое выложил на своей странице в Фейсбуке, с того, что долго думал относительно "общего" между Украиной и Россией. Ранее российский президент Владимир Путин в очередной раз сказал, что между российским и украинским народами много общего, и даже выступил за единое гражданство для жителей двух стран.
Зеленский отметил, что после аннексии Крыма и российской агрессии на Донбассе из "общего" между странами осталось только одно – государственная граница. И контроль за каждым миллиметром с украинской стороны Россия должна вернуть. "Только тогда мы сможем продолжить поиски общего", – написал избранный президентом Украины шоумен.
Зеленский также отметил, что "запрет экспорта нефтепродуктов, открытие пунктов выдачи паспортов жителям оккупированных территорий, содержания украинцев в плену ни на йоту не приближает урегулирование отношений между нашими странами", которые "точно нельзя назвать братскими".
Отдельно Зеленский завил, что его радует, что "российские политики освоили новый для себя жанр" – общение с ним в публичном пространстве.
"Интернет, как известно, всё помнит, и эту дискуссию будут фиксировать миллионы людей во всем мире", – резюмировал Зеленский, пригласив оппонентов "в мир открытости и публичности".
- Несколько дней назад Зеленский также в фейсбуке прокомментировал решение Владимира Путина упростить получение гражданства России жителями подконтрольных пророссийским сепаратистам районов востока Украины. Он, в частности, написал, что Украина будет предоставлять своё гражданство россиянам, борющимся за свободу.
- Путин в ответ заявил, что готов подумать и о том, чтобы предоставлять российское гражданство всем гражданам Украины, поскольку русские и украинцы, по его мнению, "один народ". 1 мая стало известно о новом указе Путина, упрощающем получение гражданства России для ряда категорий граждан Украины.
- Россия в 2014 году аннексировала Крым; кроме того, Украина не контролирует несколько сотен километров государственной границы с Россией в Луганской и Донецкой областях.
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