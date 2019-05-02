Зеленский: Россия должна вернуть Украине контроль за её границей

Победивший на недавних выборах президента Украины Владимир Зеленский выступил с заявлением, в котором призвал Россию вернуть контроль за украинской границей.

Зеленский начал заявление, которое выложил на своей странице в Фейсбуке, с того, что долго думал относительно "общего" между Украиной и Россией. Ранее российский президент Владимир Путин в очередной раз сказал, что между российским и украинским народами много общего, и даже выступил за единое гражданство для жителей двух стран.

Зеленский отметил, что после аннексии Крыма и российской агрессии на Донбассе из "общего" между странами осталось только одно – государственная граница. И контроль за каждым миллиметром с украинской стороны Россия должна вернуть. "Только тогда мы сможем продолжить поиски общего", – написал избранный президентом Украины шоумен.

Зеленский также отметил, что "запрет экспорта нефтепродуктов, открытие пунктов выдачи паспортов жителям оккупированных территорий, содержания украинцев в плену ни на йоту не приближает урегулирование отношений между нашими странами", которые "точно нельзя назвать братскими".

Отдельно Зеленский завил, что его радует, что "российские политики освоили новый для себя жанр" – общение с ним в публичном пространстве.

"Интернет, как известно, всё помнит, и эту дискуссию будут фиксировать миллионы людей во всем мире", – резюмировал Зеленский, пригласив оппонентов "в мир открытости и публичности".