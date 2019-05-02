Сайт Last.fm заблокирован за "экстремистскую" песню

Роскомнадзор ограничил доступ к музыкальному сервису Last.fm. Решение принято на основании федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

Один из пользователей сервиса обратился к оператору "Дом.ру", предоставляющем доступ к интернету, с требованием объяснить причину блокировки. В ответ ему прислали ссылку на федеральный список экстремистских материалов Минюста, в котором содержится песня чеченского барда Тимура Мацураева "Рай под тенью сабель". Она была написана в 1997 году и посвящена чеченской войне. Решением Ленинского районного суда Тюмени от апреля 2015 года песня признана экстремистской.

На сайте "Антизапрет.инфо", который занимается мониторингом заблокированных ресурсов, говорится, что именно из-за произведения Мацураева сервис Last.fm включили в реестр запрещённых сайтов Роскомнадзора.

В августе 2015 года ведомство уже блокировало сайт Last.fm – из-за публикации песни "Убей мента" группы "Психея", которая также находится в федеральном списке экстремистских материалов.