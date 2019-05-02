Главы Франции и Италии встретились на мероприятии в честь Леонардо да Винчи

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Италии Серджио Маттарелла приняли участие в памятных мероприятиях, приуроченных к 500-летию со дня смерти ученого и художника Леонардо да Винчи. Церемония прошла во французском городе Амбруаз, где да Винчи провел последние годы своей жизни, сообщает агентство AFP.

Встреча глав двух государств состоялась на фоне роста дипломатической напряженности между Парижем и Римом. Совместный визит был направлен на то, чтобы продемонстрировать привязанность к культурным объектам, важным для обеих стран. "Связи между нашими странами и гражданами нерушимы", – заключил Макрон.

Одна из самых известных картин да Винчи "Мона Лиза" хранится в парижском Лувре. Художник перевез её из Италии именно во время переезда в Амбруаз. Ранее в этом году министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини несколько раз в шутливой форме упоминал, что "Мона Лиза" должна быть возвращена в Италию.

Италия и Франция планируют провести две крупные выставки картин – Леонардо да Винчи в Лувре и Рафаэля в Риме. В течение нескольких месяцев со спорами и взаимными претензиями обе страны решали вопросы о предоставлении картин для этих выставок.

Противоречия между Парижем и Римом касаются и политических вопросов. Власти Италии поддержали антиправительственные протесты во Франции. Акции протеста участников движения "жёлтых жилетов" продолжаются с ноября 2018 года. Заместитель премьер-министра Италии Луиджи Ди Майо призвал демонстрантов не сдаваться и обещал необходимую поддержку.

7 февраля 2019 года Франция временно отозвала своего посла в Риме. В последний раз такое случалось в 1940 году, когда фашистская Италия вступила в войну на стороне Германии против Франции. Мировые СМИ единодушно называют нынешние события "самым серьезным дипломатическим кризисом между двумя странами со времен Второй мировой войны".