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"Открытая Россия" заявила о пропаже координатора в Екатеринбурге

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Отделение "Открытой России" в Екатеринбурге сообщило об исчезновении своего координатора Владислава Постникова. По словам активистов, с 30 апреля он не выходит на связь. О его местонахождении ничего неизвестно, говорится в сообщении регионального отделения в фейсбуке.

"Новая газета" со ссылкой на уральских активистов пишет, что последний раз Постников был активен в соцсетях в ночь на 30 апреля. Однако утром того же дня он не пришёл на запланированные встречи. Поисками координатора занимаются юристы "Правозащиты Открытки".

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