Пентагон сообщил о росте преступлений на сексуальной почве в армии США

Число сексуальных преступлений в армии США за два года выросло на 38 процентов и составило 6053 в 2018 году. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на исследование американской армии. Оно проводится два раза в год.

Пентагон признал, что это самое большое число преступлений на сексуальной почве с 2004 года, когда в армии стали фиксировать такие данные. В докладе используются в том числе и неофициальные данные.

Согласно отчёту, чаще всего нападают на военнослужащих девушек в возрасте от 17 до 20 лет. Каждая восьмая из них подвергается сексуальному насилию.

Reuters пишет, что кампания против сексуального насилия в армии стала набирать силу в марте. Тогда сенатор-республиканец и первая женщина-боевой лётчик США Марта Максалли заявила, что её изнасиловал вышестоящий офицер. Сенатор заявила, что в ближайшее время представит законопроект с рекомендациями по борьбе с сексуальными преступлениями в армии.

Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан назвал ситуацию неприемлемой. "Мы не соответствуем тем стандартам, которые задали сами себе", - цитирует Шанахана Reuters.