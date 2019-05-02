Коломойский: победа Зеленского - моя общая победа с Аваковым

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что победа Владимира Зеленского на выборах президента является общей победой его и министра внутренних дел Арсена Авакова. В интервью Bihus.info бизнесмен отметил, что с победой Зеленского на выборах его поздравило много людей и подчеркнул, что находится с Аваковым в постоянном контакте. "Мы болели против Пети (Петра Порошенко - прим. РС), - сказал Коломойский.

Во время предвыборной кампании Президент Украины Пётр Порошенко назвал Зеленского "марионеткой Коломойского". Зеленский в ответ сообщил, что имеет с олигархом исключительно деловые отношения.

Комментируя ситуацию на востоке Украины, Коломойский заявил, что там происходит "гражданский конфликт". Олигарх также возложил вину за происходящее в Донбассе на Россию и бывшего президента Виктора Януковича. По его словам, на востоке страны украинцы воюют с украинцами, но сам конфликт спровоцировала и реализовала Россия.