Коломойский: победа Зеленского - моя общая победа с Аваковым

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что победа Владимира Зеленского на выборах президента является общей победой его и министра внутренних дел Арсена Авакова. В интервью Bihus.info бизнесмен отметил, что с победой Зеленского на выборах его поздравило много людей и подчеркнул, что находится с Аваковым в постоянном контакте. "Мы болели против Пети (Петра Порошенко - прим. РС), - сказал Коломойский.
Во время предвыборной кампании Президент Украины Пётр Порошенко назвал Зеленского "марионеткой Коломойского". Зеленский в ответ сообщил, что имеет с олигархом исключительно деловые отношения.
Комментируя ситуацию на востоке Украины, Коломойский заявил, что там происходит "гражданский конфликт". Олигарх также возложил вину за происходящее в Донбассе на Россию и бывшего президента Виктора Януковича. По его словам, на востоке страны украинцы воюют с украинцами, но сам конфликт спровоцировала и реализовала Россия.
- Игорь Коломойский – один из богатейших людей Украины. После Майдана в 2014 году он возглавил Днепропетровскую областную администрацию. Утверждалось, что он финансировал добровольческие отряды, противостоявшие пророссийским сепаратистам в Донбассе.
- Впоследствии президент Украины Пётр Порошенко снял Коломойского с поста, а украинские власти национализировали принадлежавший ему Приватбанк, утверждая, что олигарх довёл его до грани банкротства.
- За несколько дней до второго тура выборов президента Украины суд в Киеве поставил под сомнение решение о национализации. Суды вынесли ещё ряд решений в пользу Коломойского. Власти обещали оспорить эти решения.
- Коломойский проживает за границей. Ранее он заявил, что после победы Зеленского он вернётся на Украину.
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