Пентагон выпустил доклад о военной угрозе Китая

Усиление активности Китая в Арктике может привести к нарастанию военной угрозы в этом регионе. Об этом говорится в докладе, который выпустило Министерство обороны США. В Пентагоне считают, что Китай, который стремится обрести статус "почти арктического государства", намерен использовать Северный морской путь в том числе в военных целях.

В Вашингтоне ссылаются на опубликованный в июне прошлого года программный отчет, где уточняются планы КНР по развитию в Арктике. Например, в связи с глобальным потеплением и таянием льда Пекин сможет развивать проект "полярного шёлкового пути", аналог инициативы "Один путь, один пояс", продвигаемой президентом Си Цзиньпином.

В Минобороны США заявляют, что за планами Китая скрываются угрозы Вашингтону и его союзникам. Говорится в том числе о Дании, которая, по утверждения авторов доклада, опасается интереса Китая к её автономной территории — Гренландии.

Авторы доклада также отмечают, что КНР считает приоритетом модернизацию своего флота путём запуска новых атомных подводных лодок. К 2020 году их у Китая будет 65-70 единиц, считают эксперты.