Жители богатого газом района требуют отставки Путина и Медведева

В селе Александровское Томской области прошёл митинг, участники которого потребовали отставки Дмитрия Медведева и Владимира Путина. Местные жители недовольны тем, что в бюджет района практически не поступают деньги от добычи нефти и газа.

По словам участников акции, в Александровском районе за 2018 год было добыто природных ресурсов на сумму более 25 миллиардов рублей, однако большая часть денег "ушла" в Москву.

Как сообщает томское "Агентство новостей ТВ-2", люди требуют вернуть налог на недра для зачисления в бюджет района. Они также намерены добиться встречи с главой Томской области Сергеем Жвачкиными и пожаловаться ему.

Протестующие выдвигали и другие претензии. Среди них появились требования отменить повышение пенсионного возраста и НДС, а также вернуть прямые выборы глав районов на территории Томской области. Митингующие пожаловались что в Александровском отсутствует ряд социальных служб, полноценный отдел полиции и обеспеченная полным штатом врачей районная больница.