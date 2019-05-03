Жители богатого газом района требуют отставки Путина и Медведева

В селе Александровское Томской области прошёл митинг, участники которого потребовали отставки Дмитрия Медведева и Владимира Путина. Местные жители недовольны тем, что в бюджет района практически не поступают деньги от добычи нефти и газа.
По словам участников акции, в Александровском районе за 2018 год было добыто природных ресурсов на сумму более 25 миллиардов рублей, однако большая часть денег "ушла" в Москву.
Как сообщает томское "Агентство новостей ТВ-2", люди требуют вернуть налог на недра для зачисления в бюджет района. Они также намерены добиться встречи с главой Томской области Сергеем Жвачкиными и пожаловаться ему.
Протестующие выдвигали и другие претензии. Среди них появились требования отменить повышение пенсионного возраста и НДС, а также вернуть прямые выборы глав районов на территории Томской области. Митингующие пожаловались что в Александровском отсутствует ряд социальных служб, полноценный отдел полиции и обеспеченная полным штатом врачей районная больница.
- Ранее стало известно, что жители Александровского района хотят провести референдум за отделение от Томской области с целью присоединения к Ханты-Мансийскому автономному округу.
- Село Александровское расположено в 670 километрах к северо-западу от Томска. При этом сообщение с областным центром осложнено низким качеством дорожной инфраструктуры. Местные жители отмечают, что город Нижневартовск в Ханты-Мансийском автономном округе для них куда более доступен.
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