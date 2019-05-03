В микрорайоне Ложок города Искитим Новосибирской области открыли музей памяти жертв политических репрессий. Выставочные залы расположили в цокольном этаже храма в честь Новомучеников и исповедников Церкви Русской. Он был построен на месте, где в советские годы, с 1929 по 1956 год был расположен Особый лагерный пункт № 4 Сиблага. По свидетельству руководителя местного отделения общества "Мемориал" Людмилы Милютиной, это был "лагерь уничтожения".

По рассказам историков, заключённые работали в известковых карьерах без какой-либо защиты, пыль быстро разъедала лёгкие, люди за пару месяцев становились инвалидами. Тем, кто не мог больше выходить на работу, паёк не полагался – они были обречены на голодную смерть.



"Если это забыть и не делать из истории выводов, то все это может повториться. Но мы бы хотели говорить не только о том, как это было страшно, но и том, что церковь смогла пережить гонения, народ смог сохранить веру. Это в какой-то мере подвиг был. Мы рассказываем о мужестве людей, которые прошли лагеря. И особенно важно вернуть справедливость тем людям, которые пострадали по политическим статьям, без суда, по решению "троек". Об этом надо говорить", – заявил корреспонденту "Сибирь.Реалии" один из инициаторов создания музея протоиерей Игорь Затолокин.

В экспозиции представлены документы и личные вещи узников Сиблага, среди которых было немало священников, доносы, на основании которых невинные люди попадали за колючую проволоку. Чудом сохранившиеся фотографии дают представление о том, в каких условиях жили и работали заключённые. Здесь можно увидеть вагонетку, на которой руками поднимали наверх добытый в карьере известняк. В одной из комнат выполнена реконструкция камеры изолятора для узников лагерного пункта.

"Перед женским бараком было подвальное помещение. Каждый день со всего лагеря в него сносили умерших. Было их очень много. Через два дня приезжали подводы и загружались трупами. Сверху из забрасывали соломой и увозили из лагеря", – вспоминает бывшая узница ОЛП № 4 Вера Лазуткина.



По различным оценкам, в лагере было уничтожено около 30 тысяч человек, сколько точно людей погибло здесь с 1929 по 1956 год, неизвестно. По свидетельствам очевидцев, трупы хоронили в общих ямах, сжигали в печах промзоны, а то и просто выбрасывали в лес, на растерзание диким зверям.

По словам Игоря Затолокина, активисты собрали гораздо больше документов и других свидетельств эпохи, чем смогло поместиться в пяти музейных залах. Планируется, что экспозиция со временем будет меняться. Как считает священник, создание такого музея приобретает особую актуальность на фоне попыток героизировать личность Иосифа Сталина. Сбором архивов занимались с 2003 года.





101 год назад была создана Всероссийская чрезвычайная комиссия (ВЧК). Преемницами этого ведомства являются как сформированные в Советском Союзе НКВД и КГБ, так и действующая в современной России Федеральная служба безопасности. На советские спецслужбы возлагается ответственность за гибель сотен тысяч человек в годы красного террора и сталинских репрессий, а также за преследования инакомыслящих в СССР.