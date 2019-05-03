Литва запретила въезд российскому музыканту Григорию Лепсу (Лепсверидзе), сообщает канал LRT. Соответствующее распоряжение подписал министр внутренних дел страны Эймутис Мисюнас по запросу МИД.

Заместитель министра иностранных дел Дарюс Скусявичюс объявил агентству BNS, что такое предложение было принято на основании включения Лепса в санкционный список США в 2013 году. Вашингтон обвиняет музыканта в связях с российской организованной преступностью.

Сам Лепс свои связи с преступностью отрицает. В 2013 году он заявил, что считает себя законопослушным гражданином. "Если руководство министерства финансов США считает, что я преступник, то пусть тогда выкопает Фрэнка Синатру, и его еще посадит в тюрьму", — сказал он.