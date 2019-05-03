Фейсбук заблокировал аккаунты ряда ультраправых комментаторов

Коропорация Facebook заблокировала в своих социальных сетях Фейсбук и Инстаграм аккаунтов нескольких известных политических комментаторов, обвинив их в "разжигании ненависти".

Речь идёт о постоянной, а не временной, блокировке. Всего этот шаг коснулся семи аккаунтов, большинство владельцев которых придерживаются ультраправых взглядов.

Так, в Фейсбуке и Инстаграме удалены аккаунты создателя сайта InfoWars Алекса Джонса, известного своими конспирологическими теориями.

В Фейсбуке заблокирован аккаунт политического комментатора Майло Яннопулоса, в прошлом одного из ведущих авторов сайта Breitbart.

Были заблокированы также аккаунты Лоры Лумер, Пола Уотсона и Пола Нелена, которые также выступали с ультраправых позиций. Кроме того, заблокирован аккаунт лидера радикальной группировки «Нация ислама» Луиса Фаррахана, известного антисемитскими заявлениями.

Ранее аккаунт Джонса был заблокирован на Youtube, а Яннопулоса - в твиттере.

Руководство Facebook, в особенности после начала расследования российского вмешательства в выборы президента США в 2016 году, неоднократно обещало ужесточить борьбу с разжиганием ненависти в соцсетях. Компанию, однако, подвергали критике за то, что она не выполняет своих обещаний. Впрочем, еёкритикуют и с противоположных позиций, обвиняя в ущемлении свободы слова. Критические замечания в адрес крупных интернет-корпораций, включая Google и Twitter, звучали и от президента США Дональда Трампа, который утверждал, что они подавляют консервативных комментаторов и благоприятствуют либералам.