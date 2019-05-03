Сменился главнокомандующий объединёнными силами НАТО в Европе

Новым главнокомандующим объединёнными силами НАТО в Европе стал генерал ВВС США Тод Уолтерс.

В пятницу в штаб-квартире командования в Монсе (Бельгия) прошла официальная церемония передачи полномочий Уолтерсу от прежнего командующего - генерала Кёртиса Скапаротти.

По традиции, главнокомандующий является американцем. Его назначает президент США, кандидатура утверждается в Сенате и согласуется с союзниками по НАТО. Одновременно он является главой Европейского командования вооружённых сил США. Уолтерс - 19-й главнокомандующий силами НАТО в Европе, первым был генерал Дуайт Эйзенхауэр, впоследствии президент США.

Ранее Уолтерс командовал ВВС США в Европе и Африке. Он в качестве пилота участвовал в операциях в Ираке и Афганистане.

Выступая на церемонии в Монсе, генеральный секретарь НАТО подчеркнул роль Скапаротти в противодействии "агрессивным действиям России" и "продолжающимся угрозам терроризма и нестабильности на Ближнем Востоке и в Центральной Азии". Он пожелал генералу Уолтерсу успехов в борьбе с "нынешними вызовами и новыми угрозами".