Трамп и Путин обсудили по телефону доклад Мюллера и Венесуэлу

Президенты США и России – Дональд Трамп и Владимир Путин – в пятницу провели телефонный разговор, первый за несколько месяцев. Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, он длился более часа.

По словам Сандерс, одной из тем разговора стал опубликованный в США доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве в выборы. Пресс-секретарь Белого дома отметила, что этой темы президенты коснулись коротко.

Одной из главных тем разговора Белый дом назвал предложение президента Трампа заключить новый договор об ограничении ядерных вооружений между США, Россией и Китаем.

Обсуждались также Северная Корея, Венесуэла и Украина. Говоря о Венесуэле, Трамп подчеркнул необходимость "мирной передачи власти" Николасом Мадуро. По словам Сандерс, разговор был "в целом позитивным".

Сам Дональд Трамп в твиттере высоко оценил свою беседу с Путиным, назвав её "очень хорошей и продуктивной" и перечислив темы разговора.

В Кремле разговор охарактеризовали как "деловой и конструктивный".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил агентству ТАСС, что разговор Трампа и Путина длился почти полтора часа.

В сообщении о телефонном разговоре на сайте Кремля говорится, что президенты "высказались за развитие взаимовыгодных торгово-инвестиционных связей", а также подтвердили "настрой на активизацию диалога в различных областях, в том числе по вопросам стратегической стабильности". Там же говорится, что Путин предостерёг от "вмешательства извне" в дела Венесуэлы, а также сказал, что новому руководству Украины следует предпринять "реальные шаги по реализации Минских договорённостей".