На фестивале в Москве в стычках с полицией пострадали более 30 человек

Музыкальный фестиваль Hip-Hop Mayday, который прошёл 1 мая в Москве на стадионе Лужники, закончился стычками его посетителей с полицией. Пострадали десятки людей.

Судя по комментариям очевидцев во "ВКонтакте", конфликт начался после того, как людей перестали пускать внутрь ограждения, за которым находилась сцена. Полиция перекрыла проход, вероятно, потому, что людей на бесплатное выступление пришло больше, чем рассчитывали организаторы. Оставшихся снаружи посетителей стали оттеснять полицейские и нацгвардейцы, ко многим при этом применяли силу.

Error rendering VK.

По информации Baza, во время столкновений пострадали более 30 человек, 18 человек госпитализировали. "У большинства пострадавших – серьёзные травмы, полученные во время столкновений с бойцами Росгвардии – переломы рук и ног, вывихи, сломанные пальцы. Основная часть раненых – подростки 13-16 лет", сообщают журналисты.

Error rendering VK.

По данным РЕН-ТВ, травмы получили также двое сотрудников полиции и четверо бойцов Росгвардии. Полиция проводит проверку по факту столкновений, сообщает РЕН-ТВ. Официального сообщения об этом московского управления МВД пока нет.