Основателю стартапа LinguaLeo предъявили обвинения в убийстве

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении основателя приложения для изучения английского языка LinguaLeo Айнура Абдулнасырова. Его обвиняют в убийстве сестры, сообщается на сайте комитета.

В сообщении говорится, что 2 мая в частном доме в селе Дюртюли в Башкирии обнаружили тело 47-летней женщины с признаками насильственной смерти. Тело погибшей обнаружила её мать, она же вызвала полицию.

Айнур Абдулнасыров не стал скрываться и признал свою вину. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Выясняются обстоятельства случившегося.

LinguaLeo —популярное бесплатное приложение для изучения английского языка, оно существует с 2010 года. Согласно описанию создателей, им пользуются 18 миллионов человек.