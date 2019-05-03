Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Основателю стартапа LinguaLeo предъявили обвинения в убийстве

Иллюстративное фото

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении основателя приложения для изучения английского языка LinguaLeo Айнура Абдулнасырова. Его обвиняют в убийстве сестры, сообщается на сайте комитета.

В сообщении говорится, что 2 мая в частном доме в селе Дюртюли в Башкирии обнаружили тело 47-летней женщины с признаками насильственной смерти. Тело погибшей обнаружила её мать, она же вызвала полицию.

Айнур Абдулнасыров не стал скрываться и признал свою вину. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Выясняются обстоятельства случившегося.

LinguaLeo —популярное бесплатное приложение для изучения английского языка, оно существует с 2010 года. Согласно описанию создателей, им пользуются 18 миллионов человек.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG