В Пентагоне прошло совещание о ситуации в Венесуэле

Госсекретарь, исполняющий обязанности министра обороны и советник по национальной безопасности президента США в пятницу в Вашингтоне обсудили ситуацию в Венесуэле. Во встрече, которая прошла в здании Пентагона - министерства обороны США - принял участие командующий Южным командованием вооружённых сил адмирал Крейг Фоллер.

Как сообщают агентства, они рассматривали "различные варианты" реагирования на события в Венесуэле, где продолжается противостояние между признанным США легитимным главой государства Хуаном Гуайдо и президентом Николасом Мадуро, которому по-прежнему подчиняются силовые структуры.

Исполняющий обязанности министра обороны Патрик Шэнэхан в беседе с журналистами отказался говорить о том, рассматривались ли планы военной операции в Венесуэле. Он - как ранее и госсекретарь Майк Помпео - подчеркнул, однако, что администрация Трампа готоа к "любым вариантам". На вопрос о том, может ли Венесуэла в случае начала военной операции США стать "новым Ираком", он выразил уверенность в высоком качестве разведывательной информации, которая поступает из южноамериканской страны.

Ранее Майк Помпео заявил, что для мирного урегулирования кризиса в Венесуэле Вашингтон намерен использовать все дипломатические и политические инструменты. При этом он подчеркнул, что Вашингтон не хочет допустить, чтобы страны, которые хотят подвергнуть Америку опасности - в том числе Россия и Куба - имели опорный пункт в нескольких сотнях миль от её территории.

Госсекретарь 6 мая обсудит Венесуэлу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на встрече в Финляндии. В пятницу ситуация в Венесуэле стала одной из тем телефонного разговора президентов США и России.

Россия признаёт Мадуро легитимным президентом и обвиняет США во вмешательстве во внутренние дела Венесуэлы.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал своих сторонников прийти в субботу к воинским частям, чтобы призвать военнослужащих перейти на сторону протестующих. Ранее Гуайдо, признанный США и рядом других стран легитимным главой государства, объявил о вступлении протестов против президента Николаса Мадуро в решающую фазу. Острая фаза противостояния продолжается в Венесуэле с января, в последние дни в столкновениях противников Мадуро с представителями силовых структур несколько человек были убиты, десятки ранены.