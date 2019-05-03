Глава МИД Украины предложил свой вариант "Бессмертного полка"

В эфире украинского телеканала "Интер" появились ролики, призывающие 9 мая прийти в Киеве на акцию "Никто не забыт. Ничто не забыто", посвящённую памяти участников Великой Отечественной войны.

В Главном управлении Национальной полиции Киева сообщили, что заявка на проведение акции поступила от Киевской городской организации ветеранов. Ожидается, что в марше, аналогичном российскому "Бессмертному полку", примут участие пять тысяч человек.

Представитель полиции Андрей Крещенко отметил, что полиция "будет выполнять нормы закона о декоммунизации". "Есть символы, которые запрещены, и, как и в прошлом и позапрошлом году, полиция будет их изымать, составлять административные протоколы, проводить профилактические мероприятия", – пояснил он.

Акции, подобные "Бессмертному полку" - шествию, участники которого несут фотографии своих воевавших родственников - вызывают неоднозначную реакцию в украинском обществе, поскольку их организаторами, как правило, выступают люди и организации, придерживающиеся пророссийских взглядов. Тем не менее, власти не препятствуют им, поскольку проведение таких акций не запрещено законодательством.

Глава МИД Украины Павел Климкин, реагируя на сообщения о подготовке акции, поддержал предложение писателя Андрея Куркова выйти на улицы с портретами погибших за Украину во время войны в Донбассе, пропавших без вести в аннексированном Крыму и политзаключенных в российских тюрьмах в качестве альтернативы предстоящему маршу. "Предлагаю выйти также с портретами украинцев, замученных во времена сталинских репрессий. Это будет адекватный ответ, для полноты картины в человеческом и историческом измерении", – написал он.