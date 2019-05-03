ООН: миллионы жителей КНДР сталкиваются с нехваткой продуктов

Более 10 миллионов человек - около 40 процентов населения Северной Кореи - постоянно сталкиваются с нехваткой продовольствия, и ситуация в стране ухудшается из-за крупнейшего за последнее десятилетие неурожая.

Такие данные содержатся в докладе ООН, основанном на работе в КНДР миссий Всемирной продовольственной программы и международной Продовольственной и сельскохозяйственной организации. Эксперты работали в Пхеньяне в начале апреля.

Международные организации оказывают помощь сотням тысяч наиболее нуждающихся жителям Северной Кореи. Как правило, это женщины и дети, которым через детские сады и больницы раздают крупы и печенье.

Госдепартамент США возложил ответственность за бедственное положение с продовольствием на власти КНДР, которые "пренебрегают интересами людей ради развития незаконной ядерной программы".

В середине 1990-х в результате голода в Северной Корее, по оценкам, погибли до 3-х миллионов человек.