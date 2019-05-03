Организаторы разогнанного шествия в Петербурге обратились в прокуратуру

В Санкт-Петербурге организаторы оппозиционного марша “Свободному Петербургу – свободные выборы”, разогнанного полицией 1 мая, обратились в прокуратуру и Следственный комитет с требованием проверить действия сотрудников полиции, Росгвардии и Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Смольного. Они требуют возбудить уголовное дело по статьям о воспрепятствовании праву на свободу собраний и превышении должностных полномочий. В заявлении говорится, что сотрудники полиции препятствовали проведению шествия, безосновательно задерживали людей, тормозили движение колонны, которую, в конце концов, разогнали.

Заявители подчеркивают, что шествие было согласовано, плакаты и баннеры соответствовали заявленной теме – выражение общественного мнения в электоральной сфере, но полицейские изъяли агитационные материалы с критикой врио губернатора Петербурга Александра Беглова и “Единой России”, а автомобиль со звукоусиливающей аппаратурой, участие которого в шествии было заранее согласовано, не допустили к участию в демонстрации. В заявлении говорится также о жестоких задержаниях и избиениях участников шествия и его организаторов, в частности, Андрея Пивоварова и Александра Шуршева, которые сейчас отбывают административный арест.

Заявление подписали 5 депутатов Законодательного Собрания, представители партий "Справедливая Россия" и "Партия Роста", члены организации ”Наблюдатели Петербурга и Северо-Западного региона”, представители “Красивого Петербурга”, “Открытой России”, проекта “Объединённые демократы” и другие участники Комитета в защиту Петербурга.

В правозащитной организации Amnesty International ранее признали Шуршева и Пивоварова узниками совести и заявили, что “массовые задержания, демонстративная жестокость полиции, ночные суды становятся лицом современной России”. Всего были задержаны более 60 участников шествия, некоторые из них обратились к врачам из-за полученных травм. Власти утверждают, что организаторы шествия пытались превратить его в несогласованный митинг и обвиняют их в провокации.