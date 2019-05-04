Пассажирский "Боинг" упал в реку после посадки во Флориде

Пассажирский самолет Boeing 737-800 выехал за пределы взлётно-посадочной полосы и упал в реку Сент-Джонс во время приземления на одной из военных баз в городе Джэксонвилл во Флориде.

Борт авиакомпании Miami Air International выполнял чартерный рейс с военно-морской базы Гуантанамо на Кубе. В самолёте находились 136 пассажиров и семеро членов экипажа.

В больнице оказались 21 человек, сообщает офис местного шерифа. Никто из них серьёзно не пострадал. На фотографиях с места события видно, что "Боинг" находился на мелководье.