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SpaceX запустила грузовой корабль Dragon к МКС

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Компания SpaceX Илона Маска запустила грузовой корабль Dragon к Международной космической станции. Трансляция старта утром в субботу по московскому времени велась на канале компании в Youtube.

Запуск прошёл после серии отменённых из-за технических неполадок пусков. Грузовой корабль доставит на МКС еду и оборудование для научных экспериментов.

Первая ступень ракеты-носителя вернулась на автоматизированную баржу неподалёку от берегов Флориды. Запуск ракеты-носителя Falcon 9, названной "Тысячелетний сокол" в честь корабля из Звёздных войн, стал 17-м успешным коммерческим пуском SpaceX к МКС.

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