Бывший начальник охраны Лукашенко арестован по делу о взятке

Бывшего начальника службы охраны президента Белоруссии и бывшего заместителя главы Совета безопасности страны Андрея Втюрина арестовали по обвинению в получении взятки.

В КГБ Белоруссии сообщают, что Втюрина задержали с поличным при получении почти 150 тысяч долларов от неназванного "представителя российской коммерческой структуры "Г". Он также арестован – по обвинению в даче взятки.

По версии Следственного управления КГБ, Втюрин должен был содействовать в продвижении интересов коммерческой структуры на территории Белоруссии. В ведомстве заявили, что оба обвиняемых признали вину в полном объеме.