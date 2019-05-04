Бывший начальник охраны Лукашенко арестован по делу о взятке

Бывшего начальника службы охраны президента Белоруссии и бывшего заместителя главы Совета безопасности страны Андрея Втюрина арестовали по обвинению в получении взятки.
В КГБ Белоруссии сообщают, что Втюрина задержали с поличным при получении почти 150 тысяч долларов от неназванного "представителя российской коммерческой структуры "Г". Он также арестован – по обвинению в даче взятки.
По версии Следственного управления КГБ, Втюрин должен был содействовать в продвижении интересов коммерческой структуры на территории Белоруссии. В ведомстве заявили, что оба обвиняемых признали вину в полном объеме.
- Андрей Втюрин занимал различные посты в службе охраны Александра Лукашенко с 1995 года, а с 2007 по 2014 год возглавлял её. После этого он был назначен заместителем Государственного секретаря Совета безопасности. Белорусские СМИ тогда включали его в десятку самых влиятельных людей страны.
- В минувший четверг стало известно, что в конце апреля Лукашенко уволил Втюрина с занимаемого поста, пишет "Интерфакс".