Мэр столицы Ингушетии Магаса Беслан Цечоев запретил размещать в городе передвижные цирки из-за того, что в них эксплуатируют животных. Об этом сообщается на официальном сайте администрации города.

"Цирк – это самая жестокая форма эксплуатации животных, где они лишены всех нормальных условий, – заявил чиновник. – А подобные зрелища, связанные с использованием любых видов животных, в Магасе не будут проводиться никогда".

"Животные – это не развлечения, не бездушные игрушки, они живые существа. Жестокость по отношению к ним непростительна. Заставлять животных совершать какие-либо действия против их воли – это высшая степень безнравственности человека", – отметил мэр.

В своём инстаграме чиновник сообщил также, что выступил против строительства дельфинария в городе, и предложил построить вместо него приют для животных. "Эти удивительные и милые существа [дельфины] пусть остаются в своей среде здоровыми и свободными, а детям мы будем показывать приют, а развлечением должны быть карусели и аттракционы", – написал Цечоев.