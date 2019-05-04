Задержанная на Монстрации в Махачкале пожаловалась на угрозы

Жительница Махачкалы Ольга Москвитина, задержанная на первомайской Монстрации, сообщила об угрозах убийством со стороны полицейских. Она рассказала, что сама не участвовала в акции. В ОВД её доставили после того, как она решила поддержать журналистку Светлану Анохину, которая ругалась с полицейскими на месте проведения Монстрации.
По словам Москвитиной, семерых активистов, которых задержали вместе с ней, полицейские били по почкам, а у неё самой выдернули телефон, повредив руку.
Ольга Москвитина рассказала, что в отделении над ней издевались из-за того, что она – трансгендер. Полицейские угрожали распространить эту информацию, чтобы задержанную "убили местные", или зарезать её, а потом "списать" всё на ваххабитов.
"ОВД-Инфо" уточняет, что 1 мая в соцсетях действительно появилась фотография паспорта Москвитиной с указанием мужского имени и пола. Задержанная собирается написать заявление на полицейских, которые выложили в сеть её персональные данные.
- На первомайских акциях в городах России задержали более ста человек. В Махачкале сотрудники полиции разогнали несогласованную с властями Монстрацию, задержали её участников и организатора.
- Монстрация – первомайское молодежное шествие с элементами абсурдистского карнавала, придуманное в Новосибирске, которое сейчас проводится и в других городах России. Мероприятие в Махачкале в этом году должно было пройти впервые. Власти объяснили запрет некой террористической угрозой.
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