Задержанная на Монстрации в Махачкале пожаловалась на угрозы

Жительница Махачкалы Ольга Москвитина, задержанная на первомайской Монстрации, сообщила об угрозах убийством со стороны полицейских. Она рассказала, что сама не участвовала в акции. В ОВД её доставили после того, как она решила поддержать журналистку Светлану Анохину, которая ругалась с полицейскими на месте проведения Монстрации.

По словам Москвитиной, семерых активистов, которых задержали вместе с ней, полицейские били по почкам, а у неё самой выдернули телефон, повредив руку.

Ольга Москвитина рассказала, что в отделении над ней издевались из-за того, что она – трансгендер. Полицейские угрожали распространить эту информацию, чтобы задержанную "убили местные", или зарезать её, а потом "списать" всё на ваххабитов.

"ОВД-Инфо" уточняет, что 1 мая в соцсетях действительно появилась фотография паспорта Москвитиной с указанием мужского имени и пола. Задержанная собирается написать заявление на полицейских, которые выложили в сеть её персональные данные.