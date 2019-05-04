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Латвия отмечает день восстановления независимости от СССР

Латвия 4 мая отмечает день восстановления независимости от СССР. Соответствующую декларацию в 1990 году приняли депутаты Верховного совета Латвийской ССР. В Латвии эту дату также называют вторым днём рождения страны.

В течение всего дня в столице Латвии Риге и в других городах страны проходят праздничные мероприятия, концерты и выставки.

В Екабпилсе прошёл военный парад с участием военнослужащих стран НАТО. В нём принял участие президент Раймонд Вейонис. В своём выступлении он поблагодарил союзников, которые вместе с латвийскими солдатами защищают государство, и призвал беречь завоёванную независимость.

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