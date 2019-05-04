В Казахстане кандидатом в президенты впервые зарегистрировали женщину. Данию Еспаеву выдвинула демократическая партия "Ак жол". В Центризбиркоме заявили, что все ее документы соответствуют требованиям. В том числе более 140 тысяч подписей в поддержку.

Еспаевой 58 лет. В разные годы она занимала руководящие должности в банках. С марта 2016 года – депутат парламента.

Всего в ЦИК подали заявления девять претендентов. Один из них снялся в пользу Еспаевой, а другой не сдал экзамен на знание казахского языка. Регистрация кандидатов завершится ровно через неделю.

Внеочередные выборы президента Казахстана пройдут 9 июня. Их назначили после отставки Нурсултана Назарбаева, который правил страной более 30 лет. Обязанности президента исполняет бывший глава сената Касым-Жомарт Токаев. Он также примет участие в выборах.