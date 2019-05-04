Из сектора Газа по Израилю выпустили более 200 ракет

Более 200 ракет в субботу, 4 мая, были выпущены в сторону Израиля из сектора Газа. Несколько десятков из них перехватила система противоракетной обороны "Железный купол". Об этом сообщает Армия обороны Израиля.

Израильские СМИ пишут о попадании нескольких ракет в жилые дома. Двое израильтян получили ранения в результате обстрелов. Несколько десятков человек на получили травмы во время поиска убежища.

В ответ израильская армия атаковала более 70 позиций радикального движения ХАМАС в секторе Газа, включая подземный тоннель, прорытый, как утверждается, группировкой "Исламский джихад". Израиль также закрыл два пограничных перехода на границе с Газой. Военные не исключают призыва резервистов.

Министерство здравоохранения Палестинской автономии сообщает о двоих погибших, включая ребенка, и семерых раненых в результате израильских ударов.

Сейчас в Израиль прибывают участники и гости музыкального конкурса "Евровидение". По данным СМИ, подготовка к мероприятию в Тель-Авиве идёт по расписанию.

Очередное обострение на границе сектора Газа началось в пятницу, 3 мая. Тогда палестинский снайпер ранил двух израильских солдат. В ответ на это израильская авиация атаковала позиции ХАМАС в секторе Газа. В результате авианалёта погибли двое палестинцев.