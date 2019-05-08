Марк Розовский: "Жизнь и судьба"

В программе "Лицом к событию" показ спектакля Театра у Никитских ворот "Жизнь и судьба. Все течет" по произведениям Василия Гроссмана.

Смотрим и обсуждаем вторую часть - "Жизнь и судьба"- о Катастрофе еврейства, о Холокосте, - вместе с главным режиссером Театра у Никитских ворот" Марком Розовским.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Эфир программы 8 мая в 19:05

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