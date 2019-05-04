Россияне не могут покинуть Монголию из-за карантина по чуме

17 россиян не могут покинуть провинцию на западе Монголии из-за карантина по бубонной чуме. Об этом РИА Новости рассказали в российском посольстве. Выезд из города Баян-Улгий закрыли в ночь с 30 апреля на 1 мая. В группе туристов есть жители Новосибирска, Москвы и Екатеринбурга.

Ранее сайт Сибирь.Реалии сообщил, что от болезни в конце апреля умерла супружеская пара. Предположительно, мужчина охотился на сурков, которые являются переносчиками чумы. Затем он вместе с супругой съел мясо пойманного животного.

Ожидается, что карантин могут снять 6 мая.

Монгольская провинция Баян-Улгий граничит на севере с республиками Алтай и Тыва, на юге и западе – с Китаем. Возбудителя бубонной чумы могут переносить блохи на сурках, крысах и других мелких грызунах.