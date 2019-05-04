Правозащитники сообщили о российских ударах по Идлибу

Российские самолёты и самолёты правительственных войск в Сирии нанесли более сотни ударов по провинциям Хама и Идлиб. Об этом сообщает базирующийся в Лондоне Сирийский наблюдательный центр по правам человека. По данным правозащитников, с 30 апреля жертвами авианалётов стали 69 человек. Во время ударов использовались бочковые бомбы.

В Дамаске заявляют, что целью военных является уничтожение объектов джихадистов. По данным государственного сирийского агентства SANA, авиаудары стали следствием нарушения исламистами соглашения о деэскалации.

Всемирная организация здравоохранения сообщила трёх разрушенных больницах. Кроме того, разрушено несколько школ.

По данным организации "Белые каски", более 130 тысяч человек покинули дома в провинциях Хама и Идлиб в поисках более безопасных мест.

Район Хамы и Идлиба контролируют джихадистская группировка "Тахрир аш-Шам" а также отряды "Национального фронта за освобождение", поддерживаемые Турцией.

В 2014 года борьбу с радикальными исламистами в Сирии начала международная коалиция во главе с США. Коалиция поддерживает силы сирийской демократической оппозиции. Российская военная кампания в Сирии началась 30 сентября 2015 года. Коалиция неоднократно обвиняла Москву в поддержке режима президента Сирии Башара Асада, которого страны Запада обвиняют в массовых нарушениях прав человека.