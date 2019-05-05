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Вступили в силу новые правила пользования мессенджерами

На акции протеста в защиту Telegram. Москва, 30 апреля 2018 г.

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В России с 5 мая вступили в силу правила идентификации пользователей мессенджеров. Теперь, чтобы пользоваться сервисом, надо подтвердить номер телефона. Для этого мессенджер будет направлять сотовому оператору запрос, чтобы узнать, есть ли абонент в базе данных. На ответ у оператора будет до 20 минут.

Если процедура идентификации прошла успешно, в базу данных сотовых операторов внесут информацию о том, в каком именно приложении переписывается их клиент. Мессенджер также присвоит пользователю уникальный код. Если телефонного номера в базе сотового оператора нет, мессенджер должен запретить пользователю отправлять сообщения.

Представители так называемой "большой четверки" мобильных операторов – МТС, "Билайн", "Мегафон", Tele2 – уже заявили, что готовы исполнять новые требования. Представители Facebook Messenger, Whats App, Instagram и Viber ситуацию пока не комментируют.

Новые правила идентификации пользователей мессенджеров в конце прошлого года ввёл глава правительства Дмитрий Медведев. Перед этим российские власти пытались заблокировать мессенджер Telegram, заявляя в том числе о террористической угрозе со стороны сервисов.

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