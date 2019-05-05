Россия не исключает выхода из конвенции о правах человека

Россия может выйти из Совета Европы и Европейской конвенции о защите прав человека. Об этом в интервью РИА Новости заявил постоянный представитель России при Совете Европы Иван Солтановский.

Солтановский, в частности, отметил, что российским парламентариям должна быть предоставлена возможность на равных со всеми участвовать в выборах генерального секретаря организации, которые пройдут в июне. Если компромисс по этому вопросу найден не будет, то Россия, по словам Солтановского, рассматривает все варианты развития событий, в том числе – выход из Совета Европы и Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Отдельно постпред России подчеркнул, что Совет Европы переживает глубокий финансовый и институциональный кризис, причинами которого, по его мнению, стало "размывание принципа суверенного равенства государств", а также "нивелирование ценности международного сотрудничества и использование его институтов для достижения отдельными странами своих узкокорыстных конъюнктурных целей".

После аннексии Крыма, на фоне введения европейских санкций Россия прекратила участие в заседаниях Парламентской ассамблеи Совета Европы и приостановила выплату взносов в бюджет организации.

На апрельской сессии ПАСЕ депутаты большинством голосов приняли резолюцию, в которой призвали Россию выплатить взнос и сформировать делегацию для участия в заседаниях. По уставу ассамблеи, за невыплату средств в течение двух лет страну могут исключить их Совета Европы. Для России этот срок наступает в конце июня 2019 года.

В Москве на это заявили, что Россия будет участвовать в работе парламента только на условиях полноправного членства в ассамблее.

5 мая исполнилось 70 лет со дня основания Совета Европы.