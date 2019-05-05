Часы, шубы и Louis Vuitton: что украли у московского зампрефекта

В Москве обокрали квартиру заместителя префекта Юго-Восточного административного округа (ЮВАО). У Юрия Беседина похитили имущество на сумму более полутора миллионов рублей, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Квартиру на Боровском шоссе обокрали вчера вечером. Преступники вынесли 400 тысяч рублей наличными, семь часов элитных марок, три шубы, а также кошелек, сумку и шарф Louis Vuitton", уточнили источник. Полиция завела уголовное дело.

Беседин ранее занимал должность замглавы управления МЧС по Москве. Согласно его декларации за 2016 год, доход чиновника составил почти три миллиона рублей. В его пользовании также квартира площадью, земельный участок площадью в 1178 квадратных метров, строящийся дом, автомобиль Volvo XC60 и мотороллер Honda Zoomer.